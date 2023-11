Open middag op activiteitencentrum Variant Sliedrecht

ma 6 nov. 2023, 13:31

SLIEDRECHT • Gemiva opent op woensdag 15 november haar deuren in Sliedrecht. Tussen 13.30 en 17.00 uur zijn belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen in activiteitencentrum Variant Sliedrecht aan de Nicolaas Beetsstraat 6.

Deze locatie biedt gevarieerde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperkingen.

De open middag is voor iedereen die geïnteresseerd is in deze locatie, zoals omwonenden, familie en vrienden van cliënten, jongeren die speciaal onderwijs volgen en hun ouders, en professionals uit onderwijs of de zorgsector.

Diversiteit

Variant laat bezoekers graag kennismaken met de diversiteit van activiteiten die er plaatsvinden. Je kunt binnenlopen bij de keramiekwerkplaats, print- & designafdeling en het serviceteam. Men maakt ook kennis met Fideel, de sociale wijkwinkel die cliënten runnen. “En we vertellen graag over het werk dat we op andere plekken in Sliedrecht doen, zoals de workshops bij de bibliotheek en dienstverlening bij dorpsevenementen”, aldus Gemiva. Tijdens het open huis kan men deelnemen aan activiteiten en staan cliënten en medewerkers klaar om te informeren over wat men kan doen op en vanuit deze werkplek.

Variant is actief in de Drechtsteden en biedt ondersteuning aan mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperkingen. De focus ligt op het bieden van een veilige en stimulerende omgeving waar persoonlijk welzijn en ontwikkeling centraal staan. Meedoen in de samenleving is een essentieel onderdeel van het werk. De Variant-locaties zijn onderdeel van Gemiva.