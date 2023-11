Criminaliteit neemt iets af in de gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • De criminaliteit in de gemeente Molenlanden is in de eerste helft van 2023 licht gedaald met 2 procent. Het totaal aantal misdrijven in de gehele regio Rotterdam, waarbij Molenlanden is ingedeeld, is in de eerste helft van 2023 juist met 5 procent toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2022.

Na een daling van de criminaliteitscijfers in de twee jaar daarvoor is sinds 2022 weer sprake van een toename. 2020 en 2021 was van een uitzonderlijke periode vanwege de coronapandemie. Tijdens deze periode was in de eenheid Rotterdam de horeca gesloten, vonden er geen evenementen en voetbalwedstrijden plaats en was er langere tijd sprake van een avondklok. Vanzelfsprekend had dat als gevolg dat er veel minder mensen dan gebruikelijk in de openbare ruimte waren en dat veel mensen thuis waren. Dit heeft in deze periode geleid tot een significante daling van geregistreerde misdrijven.

“In 2022 en de eerste helft van 2023 zien we dan ook met name de winkeldiefstallen, zakkenrollerij en andere vermogensdelicten, met name van diefstal van brom-, snor-en fietsen toenemen tot niveaus vergelijkbaar met 2019”, meldt de politie. Ook worden weer fors meer personen aangehouden voor rijden onder invloed, hetgeen ook een misdrijf is.

Digitale criminaliteit

Digitale criminaliteit blijft toenemen en zal naar verwachting een prominente plaats blijven houden in het totaal van het geregistreerd aantal misdrijven. Het slachtoffer zijn van deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom wordt er onder andere intensief ingezet op preventie campagnes rond cybercrime om de inwoners weerbaar te maken tegen en bewust te maken van deze vorm van criminaliteit.

De incidenten overlast van personen met onbegrepen gedrag stijgen ook nog steeds. Bij de registratie van meldingen kan het gaan om meer registraties dan het aantal geregistreerde personen. Dit komt omdat over een relatief kleine groep steeds opnieuw meldingen binnenkomen, die vervolgens steeds als nieuwe melding geregistreerd worden.

Ook vonden in de regio Rotterdam verschillende, gewelddadige incidenten en aanslagen plaats die in verband worden gebracht met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. “Dergelijke incidenten doen ons des te meer realiseren hoe noodzakelijk een integrale aanpak is en wat een enorme inspanning dit vraagt van de overheidspartners, waarbij zij de handen ineen dienen te slaan met publieke en private partijen”, meldt de politie.

Cijfers Molenlanden

Het aantal mishandelingen in Molenlanden laat een stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar (+30%). Dit is vergelijkbaar met de eenheid Rotterdam (+10%). In de gemeente is er wel een daling te zien in het aantal bedreigingen (-26%).

In de gemeente Molenlanden namen twee vormen van vermogenscriminaliteit af: diefstal uit of vanaf motorvoertuigen (-59%) en vernielingen/zaakbeschadigingen (-12%). Diefstal van brom-, snor- of andere fietsen nam in de gemeente toe (+60%). Ook in de gehele regio is dit gestegen (+17%).

Er is een duidelijke toename in burengerucht in de gemeente Molenlanden (+28%). Net als in de eenheid kent de gemeente kent daarnaast een daling in de meldingen overlast door jeugd (-50%).