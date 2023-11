Dorpentour Progressief Molenlanden komt naar Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Progressief Molenlanden (PM) komt op zaterdag 11 november naar Groot-Ammers in hete kader van de Dorpentour.

De leden van PM zijn dan vanaf 09.30 uur tot 11.30 te vinden bij de winkels op het Oranjeplein.

“Wij horen graag van jullie wat er speelt in Groot-Ammers. We zijn benieuwd naar de kansen die jullie zien om het dorp nog socialer en groener te maken. Hoe willen jullie dat Groot- Ammers er in 2040 uitziet?”, aldus Progressief Molenlanden.

Uiteraard kan men zich dan ook aanmelden als lid van PM. Dat kan dan bij één van de leden, maar ook via info@progressiefmolenlanden.nl. Jongeren tot de leeftijd van 21 jaar zijn bij PM vrijgesteld van contributie.