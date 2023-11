Lokbus in onder meer Molenlanden lokt geen meldingen uit

za 4 nov. 2023, 10:51

MOLENLANDEN • Zet een bus vol goederen die kunnen wijzen op de productie van synthetische drugs op verschillende plekken en kijk wat er gebeurt. Dat deden de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden afgelopen weken met een ‘lokbus’. Doel van de actie: bewustwording en meldingsbereidheid vergroten rondom drugscriminaliteit. Het aantal meldingen valt tegen. Ondanks de verdachte signalen leverde de actie geen tips op.

In de bus lagen verdachte voorwerpen zoals blauwe vaten, plastic handschoentjes en een gasslang. Rondom de bus hing een weeïge, anijsachtige lucht. Dit is de geur die vrijkomt bij het maken van synthetische drugs. ‘Een busje met echte vaten drugsafval kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Dat wil je niet in je woonwijk. Bij twijfel altijd bellen’, zo waarschuwt de politie.

De gemeenten hoopten dat het busje meer aandacht zou trekken. Helaas zijn er geen tips binnengekomen. Burgemeester Segers van gemeente Molenlanden gaf als reactie: ‘Dit resultaat betekent dat we onze inwoners moeten blijven voorlichten. Mensen moeten bewust zijn van de gevaren van drugsdumpingen in bijvoorbeeld een woonwijk. We hopen dat als mensen de signalen herkennen, de meldingsbereidheid omhoog gaat.’

Melden is belangrijk

In de praktijk merken gemeenten en politie dat inwoners verdachte situaties niet altijd melden. Dit kan diverse oorzaken hebben. Mensen herkennen de situatie niet als verdacht, er is angst om te melden of inwoners weten niet hoe ze kunnen melden. Gemeenten willen inwoners hierover informeren en benadrukken dat melden ook anoniem kan.

Melding maken kan anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of de politie via 0900-8844. Zijn de daders nog in beeld of is er een gevaarlijke situatie, dan mag 112 gebeld worden.