Duurzaam reizen aantrekkelijker met carpoolservice in Molenlanden

ma 6 nov. 2023, 10:46

MOLENLANDEN • Qbuzz heeft op donderdag 2 november de aftrap gegeven voor duurzaam reizen in de regio Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden met de carpoolservice Nabogo.

Vanaf donderdag kunnen reizigers hier gemakkelijk carpoolen. Dat maakt duurzaam reizen nog makkelijker en vermindert het aantal auto’s op de weg. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio en een schonere en gezondere leefomgeving.

Duurzame mobiliteit

“Wij zien deze service als onderdeel van het openbaar vervoer en als een manier om nog meer vraaggericht te opereren. Het kan heel mooi aansluiten op het OV, al zal het misschien soms ook een OV-rit vervangen. We hebben een gezamenlijk doel als het gaat om het verminderen van de drukte op de weg. Zorgen dat minder mensen alleen in de auto zitten draagt daar aan bij. Met goede aansluitingen op het OV profiteert ook het OV. Bovendien is het ook nog eens veel duurzamer om niet alleen in de auto te zitten, en duurzame mobiliteit zit in onze genen”, aldus Remon Steentjes, ontwikkelmanager bij Qbuzz.

Gebruiksgemak

Met deze carpoolservice kunnen reizigers via een handige app andere automobilisten en passagiers vinden om samen te reizen. Er zijn vaste plekken om in te stappen en uit te stappen, men hoeft geen ingewikkelde afspraken te maken. Bovendien krijgen automobilisten een vergoeding voor het delen van hun auto, wat carpoolen aanmoedigt.

De carpoolservice heeft verder een positief effect op het gebruiksgemak van bussen en treinen. Door de apps met elkaar te integreren wordt reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker, en kunnen reizigers hun eigen auto vaker laten staan.

Dankzij de samenwerking tussen Qbuzz, de gemeenten en Nabogo, zet de regio Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden een volgende stap in de richting van duurzame mobiliteit en een schonere leefomgeving. De reiziger krijgt meer keus om van of naar de halte of het station te komen.