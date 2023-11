Groep 7-leerlingen uit Molenlanden ontdekken talenten tijdens i_open

MOLENLANDEN • Ongeveer 450 leerlingen uit groep 7 van de basisscholen uit Molenlanden ontdekten in de afgelopen week hun talenten tijdens het event i_open, dat werd georganiseerd door i_lab en School & Bedrijf om techniek en technologie onder de aandacht te brengen.

Acht bedrijven deden op 31 oktober en 2 november mee met workshops om leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met techniek en technologie. Hierbij kan gedacht worden aan het aansluiten van zonnepanelen, rondlopen in een virtual reality wereld, het monteren en demonteren van een cv-ketel en het plaatsen van een kozijn in een écht huis.

De leerlingen werden vervoerd met een bus, mogelijk gemaakt door de gemeente Molenlanden.

“We vinden het fantastisch om te zien hoeveel leerlingen en bedrijven hebben deelgenomen aan i_open. Evenementen als deze bewijzen dat de samenwerking tussen scholen en bedrijven kan bijdragen aan enthousiasme voor techniek en nieuwe technologie, waarbij leerlingen de kans krijgen om hun talenten en interesses te ontdekken. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van i_open en kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer evenementen te organiseren.” zegt Wilma Yard-van der Stelt, directeur van School & Bedrijf.

Het doel van i_open is ogen openen en blikken verruimen. Niet alleen bij de nieuwe generatie, maar ook bij potentiële werknemers. Naast de groep 7 leerlingen kregen ook werkzoekenden de kans om i_open te bezoeken en meer over de bedrijven in de regio te weten te komen.

i_open blijft zich inzetten voor de groei van instroom in techniek. In januari is de derde editie van het event, dit keer voor groep 7 leerlingen uit de gemeenten Vijfheerenlanden.

Donderdag 18 januari tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen mensen die zich willen oriënteren op kansrijke beroepen langskomen bij i_open. Locatie is dan het i_lab, Mollenburgseweg 82 in Gorinchem. Inwoners van Gorinchem en omstreken kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met bedrijven en hun beroepen. Ook zijn er loopbaanbegeleiders van de diverse sociale partners aanwezig om de werkzoekenden te begeleiden in het proces. Indien gewenst, is als opvolging de mogelijkheid om bij het bedrijf op locatie te gaan kijken. Er wordt vooral gekeken naar competenties, motivatie en mogelijkheden, niet zozeer naar diploma’s of ervaringen. Meer informatie is te vinden via: https://i-lab.nl/projecten/i_open/.

Het evenement i_open wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Arbeidsmarktregio Gorinchem.