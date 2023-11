Veel wandelaars bij Snerttocht van WSV Nooit Gedacht uit Oud-Alblas

OUD-ALBLAS/BLESKENSGRAAF • De Snerttocht die wandelsportvereniging Nooit Gedacht uit Oud-Alblas op zaterdag 28 oktober organiseerde, werd druk bezocht.

De gehele week was het nat en woest weer. Maar op zaterdag 28 oktober was het droog, waardoor er toch vele wandelaars besloten op pad te gaan met de mooie uitgezette wandeltocht in Bleskensgraaf en omgeving.

Langs uitgestrekte Hollandse polderlandschappen, de Graafstroom met haar historische boerderijen. Ook de diversen molens mochten niet ontbreken. Tijdens het wandelen kon men genieten van een kom snert, wat erg werd gewaardeerd.

Bij Nooit Gedacht wordt tweemaal per maand gewandeld. Belangstellenden kunnen vrijblijvend meedoen. Voor meer informatie of aanmelding: www.wsvnooitgedacht.nl.