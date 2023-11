Vlag van Nieuwpoort wappert in Seattle

42 minuten geleden

Nieuws 203 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWPOORT • De vlag van Nieuwpoort wappert sinds kort ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Eind september vierde een Amerikaanse toerist vakantie in de Alblasserwaard en bezocht hij Nieuwpoort. Hij was zo enthousiast dat hij een vlag kocht. Na thuiskomst in Seattle stuurde hij Museum Nieuwpoort een bericht met deze foto als bewijs dat de vlag een prominente plek had gekregen.