Meldingen noorderlicht uit o.a. Alblasserdam en Papendrecht

59 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • Boven Nederland is zondagavond op veel plaatsen het noorderlicht te zien. In de Alblasserwaard werd dit unieke verschijnsel onder meer vastgelegd in Alblasserdam en Papendrecht.

Volgens meteorologen gebeurt het hooguit één of twee keer per jaar dat in Nederland het noorderlicht kan worden waargenomen.

Het noorderlicht is een mysterieus, artistiek en sensationeel natuurverschijnsel. Het is soms goed met het blote oog te zien en soms helemaal niet. Er zijn noorderlichtshows waar ook paarse en roze kleuren te zien zijn en soms zie je voornamelijk felgroen.

