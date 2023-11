Tijdrede kiesvereniging SGP met ds. J. Budding in Nieuw-Lekkerland

za 4 nov. 2023, 17:30

Nieuws 133 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • De landelijke oud-partijvoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij, ds. D.J. Budding, komt woensdag 15 november naar Nieuw-Lekkerland voor een tijdrede.

De plaatselijke kiesvereniging van de SGP heeft deze avond georganiseerd, mede naar aanleiding van de aankomende verkiezingen. Het bestuur stelt: “We vinden het belangrijk om, ook vanuit de politiek, Gods Woord centraal te stellen en te laten spreken.”

Het thema van deze avond is ‘Wakker zijn in de eindtijd’. De avond wordt gehouden in ‘t Waellant, Ooievaar 10, en begint om 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom.