Extra lekker diner tijdens jubileum Open Eettafel in Groot-Ammers

39 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Het is altijd al smullen bij de Open Eettafel in Groot-Ammers, maar donderdagmiddag 2 november was de warme maaltijd extra bijzonder.

De Open Eettafel, die sinds 2010 altijd plaatsvindt in de Hof van Ammers, bestond namelijk 15 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum had de kookploeg van Open Vensters in Ameide alles uit de kast gehaald. Een kipcocktail was een heerlijk extraatje, bovenop de Wiener Schnitzelf, Mexicaanse groenten, rauwkost, gestoofde peertjes en rosti rondjes. Het toetje was een bitterkoekjes bavrois.

De tientallen bezoekers hebben genoten van de uitstekend verzorgde jubileummaaltijd, waar ook wethouder Arco Bikker met veel genoegen bij aanschoof.