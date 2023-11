Sint komt op bezoek in Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam

do 2 nov. 2023, 14:47

Nieuws 141 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Sinterklaas heeft aangekondigd dat hij met zijn gevolg op zaterdag 18 november aan zal komen in Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam. Sinterklaas zal die dag worden begeleid door circa 40 Pieten.

De Sint komt om 10:00 uur aan op het terrein van NMC in Nieuw-Lekkerland. Voorafgaand is er een voorprogramma van de Pietenband. Sinterklaas wordt ontvangen door burgemeester Theo Segers. De Sint komt aan met zijn stoomboot, die al jaren gevaren wordt door kapitein Huig Poirot.

Na de aankomst begeeft Sinterklaas zich naar het Kleijburgplein, daar is de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd, en is er de mogelijkheid om met de Sint op de foto te gaan. De kleurplaten zijn uitgedeeld op alle scholen in het dorp. De Sint bezoekt daar ook enkele winkels. De optocht gaat daarna verder over de Standaardmolen richting het Planetenplein, ook daar is een kleine rondgang over de markt en bij de winkels. Na het bezoek aldaar is de route in Nieuw-Lekkerland ten einde.

Kinderdijk

Om 13:00 uur komt Sinterklaas aan in Kinderdijk op de steiger van de waterbus, het programma daarvoor wordt gevuld door de Pietenband. Sinterklaas zet daarna zijn tocht voort op zijn paard richting ‘De Klok’. Binnen bij ‘De Klok’ is er een korte Pietendisco en worden de prijzen van de kleurplatenwedstrijd uitgedeeld. De kleurplaten zijn huis aan huis verspreid. Na de disco en uitreiking vertrekt de Sint met zijn Pieten weer naar de boot.

Alblasserdam

Om 14:00 uur is er in het Amphitheater een voorprogramma van de Pietenband. Sinterklaas zet met zijn Pieten om 14:30 uur voet aan wal in Alblasserdam. Sinterklaas wordt in Alblasserdam ontvangen door burgemeester Boersma, waarna ze samen de uitreiking van de kleurplatenwedstrijd doen. De kleurplaten zijn verkrijgbaar bij een groot aantal winkels op het Makado en bij de Dam/Plantageweg.

De rijtour start vanaf Hotel van Krimpen richting Dam, Plantageweg, van Eesterensingel richting Makado. De Sint bezoekt het winkelcentrum en maakt een ronde langs diverse winkels. Net het bezoek aan het winkelcentrum is het bezoek aan Alblasserdam ten einde.

De intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal ondernemers uit Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam en wordt ondersteund door ruim 20 vrijwilligers naast Sinterklaas en zijn Pieten.