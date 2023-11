Collectanten gezocht voor Het Gehandicapte Kind in Lexmond en Hei- en Boeicop

do 2 nov. 2023, 09:53

HEI-EN BOEICOP • In de week van 13 t/m 18 november wordt de jaarlijkse collecte gehouden voor Het Gehandicapte Kind (NSGK). In verband met diverse afmeldingen is men dringend op zoek naar collectanten in Lexmond en Hei- en Boeicop.

De collecte wordt gelopen met de ‘gewone’ collectebus. Wie zich aanmeldt mag collecteren in de eigen woonomgeving. In totaal is het ongeveer twee uur lopen. Ook voor scholieren kan het collecteren aantrekkelijk zijn, de gelopen uren mogen namelijk worden opgegeven als maatschappelijke stage. Naast Lexmond en Hei- en Boeicop zoekt men ook in Ameide/Tienhoven, Meerkerk en Nieuwland nog collectanten.

Opgaven kan bij Marianne Duits: 06-44640058 of marduits@outlook.com..