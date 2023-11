Michiel van der Vlies nieuwe bestuurder van Present-Waardeburgh

REGIO • Michiel van der Vlies wordt per 1 januari 2024 bestuurder van Present-Waardeburgh. Hij volgt interim-bestuurder Gijsbert Buijs op, die per 31 december de organisatie verlaat.

Michiel van der Vlies is van oorsprong bestuurskundige en heeft ervaring als wethouder en als bestuurder van welzijnsorganisaties. Trudy Prins, voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij met de komst van Van der Vlies.

“Met Michiel halen wij een kundige en allround bestuurder binnen. Zijn ervaring in de gemeentepolitiek en in de welzijnswereld komt goed van pas met het oog op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Hij kent de regio zeer goed, heeft een uitstekend netwerk en een aansprekende visie op de toekomst van onze organisatie.”

Fusie

Present en Waardeburgh zijn per 1 juni 2023 bestuurlijk gefuseerd. De juridische fusie vindt per 1 januari 2024 plaats. Michiel van der Vlies: “Een goed moment om aan te treden. Goede kwaliteit van leven en eigen regie voor de ouderen in de regio vind ik erg belangrijk. Samen ervoor zorgen dat zij zich bij ons thuis voelen en de passende zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Of dit nu in de thuissituatie is of op één van onze locaties. Ik zie ernaar uit om, samen met iedereen die betrokken is aan de ontwikkeling van Present-Waardeburgh, te bouwen en antwoorden te vinden op de uitdagingen die op ons afkomen.”

Interim bestuurder Gijsbert Buijs is sinds december 2020 werkzaam bij Waardeburgh en sinds juni 2023 bij de fusieorganisatie. Onder zijn leiding heeft Waardeburgh een grote ontwikkeling doorgemaakt en is uiteindelijk ook de fusie met Present tot stand gekomen. Gijsbert Buijs laat een mooie en gezonde organisatie achter. De Raad van Toezicht is hem daar zeer erkentelijk voor.