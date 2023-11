ingezonden mededeling

De leukste activiteiten om Tanzania echt te ontdekken

wo 1 nov. 2023, 08:57

Nieuws 53 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Tanzania is een land vol avonturen en natuurlijke schoonheid. Met zijn uitgestrekte savannes, indrukwekkende wilde dieren en prachtige landschappen is Tanzania een paradijs voor avonturiers en natuurliefhebbers.

Maar wat zijn nu de leukste activiteiten om dit land echt te ontdekken? In dit artikel zullen we enkele van de meest spannende en onvergetelijke activiteiten in Tanzania bespreken.

Safari in de Serengeti

Is het jouw droom om wilde dieren in het echt te zien? Dan is Tanzania zeker een aanrader. Nergens anders ter wereld vind je zoveel wilde dieren per vierkante meter als in Tanzania. Leeuwen, olifanten, giraffen, neushoorns en nog veel meer. Een safari in de Serengeti is een ervaring die je nooit zal vergeten. Heb je ooit gehoord van de grote Serengeti-trek, ook wel de Grote Serengeti Migratie genoemd? Dit is een indrukwekkende migratie van enorme kuddes zebra’s, gnoes en gazellen. Meer dan 2 miljoen wilde dieren trekken door de ecosystemen van de Serengeti en de Masai Mara op zoek naar groene weidegrond. Ze migreren in een cirkelvormige beweging rond het Serengeti National Park in Tanzania. Dit is ongetwijfeld een van de grootste wonderen van de natuurlijke wereld. Het is echt indrukwekkend om te zien hoe wilde dieren leven volgens hun instinct.



Pexels

Beklimming van de Kilimanjaro

Voor avontuurlijke reizigers zijn de Kilimanjaro routes een absolute uitdaging. De Kilimanjaro berg van een afstand bekijken is al een prachtige bezienswaardigheid voor je vakantie. De met sneeuw bedekte slapende vulkaan is met 5.895 meter de hoogste berg in Afrika. De top van de berg wordt Uhuru Peak genoemd. De berg staat ook bekend als het dak van Afrika omdat hij hoog boven Oost-Afrika uitsteekt en eigenlijk boven het hele continent. Dit klinkt misschien heel extreem, maar wees gerust. Jaarlijks beklimmen 75.000 bergbeklimmers de Kilimanjaro. Het is niet de meest ongerepte berg en ook niet de zwaarste. Natuurlijk heb je wel uithoudingsvermogen nodig en moet je je goed voorbereiden, maar het uitzicht vanaf de top is zeker de moeite waard en adembenemend. Een beklimming van de Kilimanjaro is een onvergetelijke ervaring en een prestatie om trots op te zijn. Er zijn verschillende kilimanjaro routes om naar boven te gaan. Afhankelijk van de route duurt het gemiddeld 6 tot 8 nachten. Een daarvan is de Lemosho Route. Dit is een ietwat ontspannen route, met 8 dagen voor acclimatisatie en een goede balans in de hoogte van de kampeerplaatsen. Het landschap is werkelijk prachtig met doorgang door bossen. Het succespercentage om de Uhuru Peak te bereiken is 88%.



Pexels

Ontspanning op de prachtige stranden van Zanzibar

Na al het avontuur is het natuurlijk ook tijd om te ontspannen. Je kunt niet in Tanzania zijn geweest zonder te genieten op het strand. Tanzania heeft droomstranden die je absoluut moet bezoeken. De kusten van Oost-Afrika zijn verbonden met de Indische Oceaan en dit betekent prachtig blauw en heerlijk warm water. Het koraalzand van het vasteland en de eilanden is zacht, wit en poederachtig. Met name het eiland Zanzibar is een aanrader, een van de beroemdste paradijseilanden. Zanzibar is gezegend met lange, prachtige witte zandstranden, omringd door het koraalrif. Met turquoise wateren en pittoreske vissersdorpjes is Zanzibar echt bijzonder. Hier kun je heerlijk zonnen, zwemmen en snorkelen. Slechts een twintig minuten durende vlucht ten oosten van Dar es Salaam brengt je naar dit exotische eiland. Vergeet niet om een bezoek te brengen aan de historische stad Stone Town, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.



Pexels

Bezoek aan de Ngorongoro Hooglanden

Tanzania is het perfecte vakantieland als je van de natuur houdt. De Ngorongoro Hooglanden zijn een bijzondere natuurlijke bezienswaardigheid. De Ngorongoro Hooglanden zijn te vinden in het Ngorongoro Conservation Area, dat het land en de traditionele Masai-levenswijze beschermt. De Masai is een nomadisch volk dat rondtrekt in Tanzania en Kenia. Ze kleden zich kleurrijk en leven in harmonie met de natuur met hun kuddes. Als je in Tanzania bent, is het leuk om de verschillende culturen en tradities te ontdekken. In dit natuurgebied is ook het kratergebied te vinden. Dit is een uitgestrekt, golvend vulkanisch landschap, bezaaid met kraters en meren en doordrenkt met mineralen en vruchtbare grond. De krater is de thuisbasis van duizenden wilde dieren, waaronder leeuwen, neushoorns, buffels en zebra’s. Het bijzondere landschap van het Ngorongoro Conservation Area heeft een geschiedenis die heel ver teruggaat naar prehistorische tijden. Het begon meer dan drie en een half miljoen jaar geleden, toen Ngorongoro een enorme vulkaan was, waarschijnlijk groter dan de Kilimanjaro.



Pexels

Lake Manyara National Park

Het is alsof je naar een scène kijkt uit The Lion King. Lake Manyara is beroemd om de boomklimmende leeuwen, felroze flamingo’s, adembenemende landschappen en het zoutmeer in het midden. Manyara is zeker de moeite waard, maar het kan niet worden vergeleken met andere safari-gebieden zoals Ngorongoro en de Serengeti. Het is aan te raden om langs Manyara te gaan als je onderweg bent naar het Ngorongoro-gebied. In het Manyara-gebied zie je niet zoveel dieren als in de andere safari regio’s, maar er zijn enkele unieke diersoorten die voldoende reden geven om een bezoek te brengen. Het is nog steeds een mysterie waarom de leeuwen hier in bomen klimmen. Ook de mogelijkheden voor vogelspotten zijn hier zeer goed, vooral voor roofvogels.



Pexels