Rechter over Arkelse boomgaard: ‘Gemeente en vrijwilligers; kom uit de loopgraven’

57 minuten geleden

ROTTERDAM/ARKEL • “Als u verder wilt met elkaar, moet u uit de loopgraven komen.” Deze suggestie gaf de rechter dinsdagmiddag mee aan de gemeente Molenlanden en de vrijwilligers van stichting De Punt, die boomgaard Onderweg onderhouden in Arkel.

De boomgaard staat aan de rand van het dorp en wordt sinds enkele jaren onderhouden door de vrijwilligers van de stichting. De boomgaard is eigendom van de gemeente Molenlanden, die vindt dat de bomen niet goed onderhouden worden. Na klachten van omwonenden over onder meer overhangende takken, werden de randen in februari dit jaar gesnoeid door medewerkers van de gemeente. De stichting was hierover verbolgen en deed aangifte. Dit leidde tot een rechtszaak, die dinsdagmiddag plaatsvond.

“Doe het de boomgaard niet aan dat de gifspuit of de bulldozer er overheen gaat”, vertelde Wilma Abspoel tijdens de zitting. Zij is bestuurslid van stichting De Punt en vrijwilliger in de boomgaard.

Veilige haven

“Doe het de mensen niet aan dat ze hun veilige haven verliezen en doe het ons als kerngroep niet aan deze dreiging nog langer boven ons hoofd te laten hangen, want dat trekken wij niet meer.”

De gemeente staat echter op het standpunt dat de boomgaard niet goed onderhouden wordt en wil het contract met de stichting ontbinden.

Geen alternatief

“In meerdere gesprekken en via e-mail heeft de gemeente de stichting uitgelegd waar de overlast uit bestaat en hoe ze die weg zou kunnen nemen. De stichting heeft dit voorstel van de hand gewezen, zonder een alternatief aan te dragen”, meldde woordvoerder Mathilda Poirot namens de gemeente al in februari dit jaar.

De gemeente wil een bufferzone, die voorkomt dat takken over de perceelgrenzen komen te hangen. De stichting vindt echter dat de begroeiing aan de perceelgrenzen essentieel is voor een goed functionerend ecosysteem in de boomgaard. Daarnaast stelt de stichting dat er al een bufferzone van een meter is en dat er in voldoende mate gesnoeid wordt.

Aanbod afgeslagen

Een aanbod van de gemeente om het groenonderhoud gedeeltelijk uit handen te geven, werd daarom afgeslagen door de stichting.

De gemeente wil geen water bij de wijn meer doen, waardoor de stichting en de gemeente bij de rechter uitkwamen.

Die deed tijdens de zitting van afgelopen dinsdag een ultieme lijmpoging “Als u verder wilt met elkaar, moet iedereen uit de loopgraven komen.”

Mediation

De rechter stelde voor om een mediationbureau een laatste uitweg te laten zoeken. Als dat niet lukt, doet de bestuursrechter over zes weken uitspraak.

De gemeente Molenlanden heeft na deze zitting geen aanvullingen. “We hebben onze lijn toegelicht, daar laten we het bij”, aldus woordvoerder Mathilda Poirot van de gemeente Molenlanden.

“Deze zitting was voor ons uiteindelijk onbevredigend. We hopen dat wethouder Jan Lock ons ruimte geeft”, reageerde Kees Maarse van stichting De Punt na afloop van de zitting.