DA Drogisterij & Parfumerie Groot-Ammers: ‘Serviceverlening met een lach’

GROOT-AMMERS • De allesbehalve ‘standaard’ drogisterij van Leen en Alies Mastenbroek in winkelcentrum Het Oranjeplein wordt druk bezocht door klanten uit Groot-Ammers en omstreken. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de uitzonderlijk hoge serviceverlening, de aanwezige kennis van producten en het uitgebreide en veelzijdige assortiment van DA Drogisterij & Parfumerie Groot- Ammers.

“We vinden het belangrijk om onze klanten goed en met plezier te helpen”, licht Leen toe. “Serviceverlening met een lach is dan ook ons motto.”

Adviesfunctie

Er is veel kennis in huis om klanten een gedegen advies te kunnen geven over onder andere voedingssupplementen en geneesmiddelen. Alies: “Ik werkte vroeger in een apotheek en daardoor weet ik hoe belangrijk het is dat klanten goed geadviseerd worden. Als mensen bij ons komen voor geneesmiddelen, vragen we altijd door. Waar nodig verwijzen we door naar de huisarts, maar vaak kunnen we de mensen helpen om met de juiste medicijnen de deur uit te lopen. Mochten mensen bijvoorbeeld vragen om ibuprofen en we komen erachter dat ze ook bloedverdunners slikken, dan kunnen we ze waarschuwen en een alternatief adviseren. Hierdoor besparen we ze soms een gang naar de huisarts of de huisartsenpost en draagt onze adviesfunctie bij aan het ontlasten van de eerstelijnszorg in Nederland en dat is hard nodig.”

Reformproducten

Ook is er naast het basisassortiment op het gebied van verzorging en gezondheid een ruime keuze aan reformartikelen. Mensen zijn tegenwoordig veel meer bezig met gezonder eten en leven merkt Leen. “Dit spreekt ons erg aan en daarom richten we ons meer en meer op dit groeiende segment. We doen onder andere in de winkel cholesterol- en gezondheidschecks. Verder verkopen we veel natuurlijke producten van verschillende merken. Neem nu de unieke honing en honingproducten van De Werkbij die we sinds een jaar hebben opgenomen in ons assortiment. Daarnaast heeft DA ook een eigen merk ‘By Erica’ met natuurlijke verzorgingsproducten speciaal voor mensen met een gevoelige huid. Als we het hebben over reformproducten hebben we tegenwoordig ook een prettige samenwerking met leverancier Bountiful. Ze leveren biologische producten zoals nootjes, crackers, muesli en zuidvruchten aan ons. We kunnen onze klanten steeds meer bieden op dit vlak en ons team beschikt over veel kennis om uitgebreid te informeren en te adviseren.”

DA Drogisterij & Parfumerie Groot-Ammers

Margrietstraat 25 – Groot-Ammers

T: 0184-661461

E: drogisterijgrootammers@ziggo.nl

I: www.da.nl