ArkelWonen & Arkelsol: ‘We verkopen geen problemen’

ARKEL • Jannie en Arnold de Pijper ontvangen tegenwoordig hun klanten, alleen op afspraak, in hun eigen karakteristieke en stijlvol ingerichte woning voor advies over styling, inrichting en kleur. Hun woning is een sfeervol ingerichte showroom met kamers in verschillende stijlen. Werkelijk alles in het huis is te koop en kan in verschillende kleuren, stoffen en uitvoeringen worden besteld.



Door het uitsluitend werken op afspraak kan het team van Arkel Wonen & Arkelsol de klanten in alle rust helpen en exclusieve aandacht geven. Ze kunnen vakkundig een licht- en kleurenplan opstellen, een schetsindeling maken voor meubels en een stoffen- en materialenplan voorbereiden. Ze verkopen daarnaast onder andere meubels, accessoires, lampen, vloeren, raamdecoratie, binnen- en buitenzonwering, bedden, beddengoed, verf en behang en kunnen de producten ter plekke demonstreren. “We hebben veel kennis van de producten en testen alles uitvoerig voordat we het opnemen in ons assortiment”, vertelt Arnold. Jannie vult aan: “We kunnen klanten hierdoor goed adviseren en verkopen dus geen problemen.”



Passie

Jannie krijgt regelmatig van klanten te horen dat ze eerst zelf een zoektocht zijn gestart naar bijvoorbeeld een meubelstuk, maar dat ze door alle keuzes verstrikt zijn geraakt. Jannie: “Als persoonlijke styliste help ik om de speld in de hooiberg te vinden die past bij de klant en hun woning en houd daarbij balans en samenhang in de gaten. Door mijn jarenlange ervaring, achtergrond als coupeuse en mensenkennis ben ik in staat om klanten goed van dienst te zijn.” Het maakt Jannie niet uit of klanten ‘alleen maar’ voor een nieuwe eettafel of bankstel komen of voor de volledige inrichting van een woning. Vol enthousiasme en passie staat het team voor alle klanten klaar. Een stoel opnieuw laten stofferen behoort overigens ook tot de mogelijkheden. Soms is dit al voldoende om het gewenste resultaat te krijgen en wel zo duurzaam.



ZoNi

Jannie en Arnold hebben een eigen label, genaamd ZoNi, opgericht. Van dit merk zijn meubels, karpetten, pvc, gordijnen en houten vloeren verkrijgbaar met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De meubelcollectie van ZoNi is zelf samengesteld en vervaardigd en kan op maat worden gemaakt. Arnold: “Het is belangrijk dat er in een huis geleefd kan worden en ZoNi staat bekend als onderhoudsarm en afneembaar. Ideaal dus voor gezinnen met kinderen of huisdieren.”

ArkelWonen & Arkelsol

Koosterhof Rietveld 9 - Arkel

T: 0183-561277

E: info@arkelwonen.nl

I: www.arkelwonen.nl