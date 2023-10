advertorial

Anders Outdoor haalt het beste uit wintersport

di 31 okt. 2023, 17:52

Nieuws 133 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SCHELLUINEN • Anders Outdoor in Schelluinen werd zes jaar geleden geboren uit een grote liefde voor winter- en bergsport. Eigenaar Andries Kraaijeveld weet wat men hiervoor nodig heeft en levert dat ook: persoonlijk advies en de beste producten.

“Als kleine specialist heb ik hier in de regio een unieke winkel”, zegt hij. “Ik ben net terug uit Oostenrijk, waar ik weer twee dagen opleiding heb gehad voor het nog beter op maat maken van skischoenen. Daarin specialiseer ik me steeds meer. Ook vorig jaar ben ik hiervoor naar Oostenrijk geweest. Eerder heb ik in Nederland al diverse trainingen en een opleiding sportpodologie gevolgd.”

Persoonlijke benadering

In zijn bedrijf hanteert Andries drie kernwaarden: “Ik werk vanuit passie, ik werk professioneel en ik kies voor een persoonlijke benadering. Het bedrijf is ontstaan vanuit iets wat ik zelf leuk vind om te doen.”

Andries haalt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat een skischoen optimaal past. “De klant is bij mij geen nummer. Ik neem ruim de tijd als mensen voor skischoenen komen, om goed te kunnen meten en passen en zo de best zittende schoen te vinden. Daarbij gebruik ik bijvoorbeeld ook een 3D voetscanner, zodat ik voeten van klanten precies kan opmeten. Geen enkele andere winkel in de regio heeft dit!”

Plezier

Van zijn klanten krijgt Andries zonder uitzondering blije reacties. “Mensen vertellen me dat ze voor het eerst van hun leven zonder zere voeten hebben kunnen skiën. Dat is waar het om gaat: dat mensen plezier hebben in wat ze doen. De skischoen is het belangrijkste onderdeel van je ski-uitrusting. Als die goed zit, heb je een week lang lol.”

Bij Anders Outdoor kun je, naast skischoenen, ook terecht voor inlegzooltjes op maat, nieuwe ski’s en wandelschoenen. Ook voor de wandelschoenen gaat Andries tot het uiterste voor optimaal comfort.

Afspraak

Omdat Andries het alleen én parttime doet, is het wel belangrijk om een afspraak te maken. “Kom je zonder afspraak, dan kan ik niet garanderen dat ik voldoende tijd kan nemen. Zeker niet in het hoogseizoen.”

’s Winters kunnen ook ski’s en snowboards voor onderhoud worden gebracht. Hiervoor is geen afspraak nodig.

Anders Outdoor

Sportlaan 3C, 4209 AX Schelluinen

Telefoonnummer: 0183 512 435

E-mail: info@andersoutdoor.nl

Website: www.andersoutdoor.nl