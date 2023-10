advertorial

AENC uit Alblasserdam: Verbinding tussen mensen en organisaties

di 31 okt. 2023

ALBLASSERDAM • AENC uit Alblasserdam timmert al bijna een kwart eeuw aan de weg met audiovisuele oplossingen voor (hybride) lesgeven, werken en vergaderen.

Voor scholen kun je hierbij denken aan o.a. digiborden voor in het klaslokaal én audiovisuele oplossingen voor in de aula en collegezalen. Voor bedrijven, overheidsinstellingen en zorgorganisaties gaat het om o.a. hybride vergaderopstellingen, ruimte- en werkplekreserveringsystemen, brainstormruimtes en de digitale receptie. Alles wat digitaal en fysiek nodig is om te kunnen faciliteren in gebruikersgemak, gebruikersplezier én functionele vooruitgang.

“We zijn een heel relaxt bedrijf, waar hard gewerkt wordt en medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen”, vertelt Irene Florisson-Joor. Ze is HR-Manager bij AENC en zoekt mensen die de verbinding kunnen leggen. Letterlijk.

“We hebben dringend behoefte aan technische jongens die bij ons aan de slag willen om onze audiovisuele oplossingen bij de klant op locatie te realiseren”, legt ze uit. “MBO-ers die net van school komen of nog op school zitten. Of mensen die nu nog tegels zetten of in de fabriek werken. We zoeken met name jonge mensen voor de installatie en het afstellen van onze audiovisuele oplossingen.”

AENC is onderdeel van een bedrijvengroep bestaande uit vijf BV’s, die onderling samenwerken maar ieder hun eigen expertise hebben. Er werken in totaal zo’n 170 mensen, waarvan ongeveer 45 bij AENC.

Vanuit het fraaie onderkomen aan de Van Hennaertweg 6 in Alblasserdam worden klanten in heel Nederland en soms zelfs daarbuiten bediend. “Bij AENC verbinden we mensen en organisaties. Belangrijke kernwaarden daarbij zijn: verantwoordelijkheid, autonomie en respect.”

“De organisatie is plat en iedereen is een belangrijk onderdeel van het geheel”, vervolgt Irene. “Dit zorgt voor betrokkenheid en er zijn geen onnodige drempels. Onze algemeen directeur Arjan Dekker schuift bijvoorbeeld graag aan bij een overleg op de werkvloer of in de kantine tijdens de lunch.”

“In onze bedrijfscultuur is er veel ruimte voor de mens en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers krijgen veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid in hun werk. Daarnaast hebben we met AENC aangetoond dat we een stabiel bedrijf zijn, een partner waarop je kunt vertrouwen. Dit kunnen we je vertellen, maar kom vooral eens langs voor een rondleiding of inspiratiesessie en ervaar het zelf.”

AENC

Van Hennaertweg 6 • Alblasserdam

T: 078-6995888

E: contact@aenc.nl

I: www.werkenbijaenc.nl