Dorp-zuid wint de spelavond in Wijngaarden

di 31 okt. 2023, 11:46

Nieuws 270 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJNGAARDEN • De twaalfde editie van de door de schietvereniging georganiseerde Wingerdse spelavond is gewonnen door Dorp-zuid.

Jan van der Graaf had voor Dorp-zuid het biljarten gewonnen. De buitenlanders wonnen met John van Muilwijk het darten en met Puck Vrolijk het rummicubben. Ze kwamen echter 1 punt tekort voor de totale overwinning. Het onderdeel klaverjassen werd gewonnen door Ewout Aantjes van Dorp-Joost. Bij het sjoelen was de overwinning voor Petra Snoek uit het Westeinde.

Er werd nog lang nagepraat in ‘t Wingerds hof over de geslaagde avond. In februari 2024 zal de volgende editie plaats vonden.