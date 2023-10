Twee miljoen voor uitbreiden begraafplaats Giessenburg

GIESSENBURG • Burgemeester en wethouders van Molenlanden willen ruim twee miljoen euro uittrekken voor uitbreiding van de begraafplaats in Giessenburg.

Raadsleden praten dinsdagavond 31 oktober over het collegevoorstel, tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken en Verkeer.

Eigen dorp

De begraafplaats aan de CM van Houwelingweg wordt te klein. Na 2025 zal er niet voldoende capaciteit meer zijn. Raadsleden besloten in het verleden dat het mogelijk moet blijven om dierbaren in het eigen dorp te begraven.

Hoornaar en Noordeloos

Ook de begraafplaats in Hoornaar moet vergroot worden. Daarover neemt de raad later een besluit. De grond grenzend aan de begraafplaats in Hoornaar is eigendom van de kerk (PKN). Over aankoop van de grond is nog geen overeenstemming bereikt. In Noordeloos wordt voor de eerstvolgende jaren voldoende extra capaciteit gerealiseerd door het weghalen van een gebouw op de begraafplaats. Over meer ruimte op de langere termijn maakt het college later een voorstel.

Op dit moment is op de begraafplaatsen in Giessenburg en Hoornaar capaciteit beschikbaar tot uiterlijk 2025. Na uitbreiding kan er naar verwachting op beide begraafplaatsen weer 25 tot 30 jaar begraven worden.

Landelijke trend

In de berekeningen voor de benodigde capaciteit is uitgegaan van de gemiddelde grafuitgiftes van de afgelopen jaren. Hierin houdt de gemeente geen rekening met de landelijke trend van toename van crematies. Molenlanden ziet deze tendens (nog) niet terug op begraafplaatsen in deze gemeente.

Voorbelasten grond

Om een uitbreiding te realiseren en in gebruik te nemen is relatief veel tijd nodig. Na het doorlopen van het vergunningen- en aanbestedingstraject zal bij de start van de aanleg een voorbelasting aangebracht worden die naar verwachting ongeveer een jaar zal blijven liggen. Pas daarna kan de begraafplaats worden ingericht en gebruikt.