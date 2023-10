ingezonden mededeling

Slimme bespaartips waar je misschien niet direct aan denkt

ma 30 okt. 2023, 09:28

In dure tijden lopen veel mensen tegen dezelfde problemen aan. Alles gaat steeds meer geld kosten, terwijl dat het inkomen lang niet zo snel meestijgt. Ook zijn er mensen die om wat voor reden ook moeten oppassen met hun uitgaven.

In al deze situaties is het belangrijk om te kijken naar slimme bespaartips, zodat je eenvoudig en snel geld kunt besparen. Alle beetjes bij elkaar schelen vaak een hoop geld onderaan de streep.

Gas en licht

Iedereen heeft te maken met kosten voor gas- en stroomverbruik. Voor het ene huishouden is dit een hoger verbruik dan die voor een ander huishouden. Daarnaast zijn er ook nog verschillende contracten mogelijk, waardoor tarieven onderling ook nog flink kunnen verschillen. Als jouw contract het toe laat, kan het dus interessant zijn om de aanbieders onderling te vergelijken voor de beste prijs. Daarnaast kan je dan ook direct nagaan welke contractsvorm het beste bij jou past. Heb jij geen moeite met een beetje risico lopen? Dan kan een dynamisch tarief, welk elk uur veranderd, interessant zijn. Deze vorm blijkt op de langere termijn vaak het meest voordelig. Hou je meer van zekerheid? Kies dan voor een contract met een vast tarief. Zo weet je precies wat je betaald voor jouw gas en licht. Voor het vergelijken kan je kijken op Gaslicht.com.

Zorgverzekering

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering te hebben. Als het dan toch moet, dan wil je natuurlijk wel de voordeligste optie, met de meeste zorg. Overstappen van zorgverzekering kan aan het einde van elk jaar, of zodra je 18 jaar wordt. Er zijn verschillende vergelijkingswebsites, die op basis van jouw wensen de beste voorstellen presenteren. Omdat een ieder andere zorg nodig heeft en meer of minder risico wil nemen, verschillen voorkeuren enorm. Lees je dus goed in op de mogelijkheden en kies vervolgens de aanbieder met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Een van deze vergelijkingswebsites is: Poliswijzer.nl.

Nog meer besparen

Wil je nog meer besparen? Bekijk dan ook een andere zaken, zoals: de hypotheek, de boodschappen en aanbiedingen. Het inwinnen van informatie is de eerste stap. Hiermee kun je vervolgens de grootste besparingen doorvoeren. Geef jij bijvoorbeeld te veel geld uit aan boodschappen? Zorg er dan voor dat je voorbereid op pad gaat, met een boodschappenlijst. Bij het maken hiervan bekijk je ook de aanbiedingen van die week. Eenmaal in de winkel hou je je aan het lijstje en ben je zeer waarschijnlijk goedkoper uit.