ChristenUnie Molenlanden organiseert avond over zorg en duurzaamheid

45 minuten geleden

HOOGBLOKLAND • ChristenUnie Molenlanden organiseert op woensdag 8 november een verdiepende avond over zorg en duurzaamheid.

Het zijn thema’s waar landelijk de lijnen voor worden uitgezet, maar waar lokaal zorgen over zijn. Hoe toegankelijk is de jeugdzorg nog sinds het van het Rijk naar de gemeenten is overgedragen? Krijg je wel (financiële) ruimte om mantelzorg te kunnen bieden? Is het stikstofbeleid wel te dragen voor de boeren in onze gemeente? En is er zonder boeren eigenlijk wel goed landschapsbeheer mogelijk?

Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de visie van de ChristenUnie en vindt plaats op woensdag 8 november vanaf 19:30 uur in het MFC Den Hoek, Dorpsweg 81, Hoogblokland. Aanwezig zijn landelijke kandidaten Jan Pieter Verweij (nummer 31, directeur van Chris en Voorkom en nu raadslid in Sliedrecht) en IJmert Muilwijk (nummer 23, heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma, is oprichter van duurzaam energiebedrijf Groenpand en voorzitter van Micha Nederland).

Jan Pieter Verweij: “Zorg en duurzaamheid zijn een logische combinatie. In de zorg hebben we nu al als grootste uitdaging: voldoende medewerkers vinden. De economie laten groeien om de zorgkosten te betalen, zorgt alleen maar voor nog meer werk gerelateerde klachten en voor nog minder medewerkers. Omwille van de zorg moeten we naar een zorgzame samenleving: minder consumptie en economische groei, meer tijd om er voor gezin en wijk te zijn.”

IJmert Muilwijk: “ Vervuiling is niet alleen iets van rokende fabrieken ver weg, maar we hebben er zelf ook invloed op. De ChristenUnie is bereid niet alleen populaire maatregelen te nemen, maar bijvoorbeeld ook de vliegbelasting flink omhoog te doen.”