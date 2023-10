Juf Emma van CBS Eben Haëzer in Nieuwpoort trouwt op school met haar Luuk

di 31 okt. 2023, 08:42

NIEUWPOORT • Twee weken na de echte trouwdag was het ook voor de kleuters van groep 1 en 2a van de Eben Haëzer in Nieuwpoort groot feest: juf Emma kwam met haar Luuk naar school voor een complete trouwdag in het klein.

Met het stadhuis, de kerk en vervolgens een receptie op school. Een ervaring om nooit meer te vergeten.