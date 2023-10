Koos Voets in Nieuwpoort uitgeroepen tot Vrijwilliger van 2023

di 31 okt. 2023, 08:36

NIEUWPOORT • De titel van ‘Vrijwilliger van het jaar 2023’ is in Nieuwpoort gegaan naar Koos Voets.

De Historische Kring Nieuwpoort, Museum Nieuwpoort en Stadboerderij Vredebest zetten Koos Voets in de schijnwerpers omdat hij als vrijwilliger altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken. De prijs werd zaterdagavond 28 oktober uitgereikt door Annie Slob, voorzitter van de Historische Kring, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond.

De vrijwilligers van de Historische Kring, Museum Nieuwpoort en Stadsboerderij Vredebest werden zaterdagavond verwelkomd op de jaarlijkse vrijwilligersavond in de Stadsboerderij in Nieuwpoort. Na de koffie met boerenbaksel gingen zij eerst de onderlinge strijd aan in een pub-quiz, waarin niet alleen de algemene kennis werd getest maar vooral de kennis van de Alblasserwaard werd getoetst.

In de pauze maakte de voorzitter van de Historische Kring, Annie Slob, de ‘Vrijwilliger van het jaar 2023’ bekend. De omschrijving die zij gaf was die van een vrijwilliger waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan als suppoost in het museum, die overal de handen uit de mouwen steekt voor het onderhoud en ook als stadsgids zijn sporen verdiend heeft. Met die omschrijving ging de naam van Koos Voets al fluisterend door de goedgevulde zaal.

Koos Voets ontving uit handen van de voorzitter het boek ‘Reuzen arbeid’ van Willem van der Ham en een luid applaus uit de zaal van de overige vrijwilligers.