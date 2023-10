Zicht op aanleg glasvezel in verontreinigde grond in Molenaarsgraaf en Ottoland

REGIO • Stichting Glasvezel Molenwaard heeft in milieutechnisch bedrijf Mateboer uit Kampen een partij gevonden die wil graven in de verontreinigde grond in Molenaarsgraaf en Ottoland, zodat ook daar glasvezel aangelegd kan worden.

Begin 2022 besloot Digitale Stad in verband met aangetroffen verontreiniging, vooralsnog geen glasvezel aan te leggen op het tracé tussen huisnummers 1 tot en met 58 van de Graafdijk-Oost in Molenaarsgraaf en nummers 21 t/m 133 van de B-oneven in Ottoland.

Naar aanleiding hiervan is Stichting Glasvezel Molenwaard samen met de gemeente in overleg getreden met Digitale Stad om realisatie alsnog mogelijk te maken. In februari 2023 is daartoe overeenstemming bereikt.

Gedurende de laatste maanden is door Digitale Stad getracht een partij te vinden die de benodigde graafwerkzaamheden onder certificaat zou willen uitvoeren. Mateboer uit Kampen is uiteindelijk daartoe bereid gevonden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de aanleg worden komende maand(en) getroffen. Voordat kan worden gestart met de aanleg dient Mateboer een zogenaamde BUS-melding te doen bij het bevoegde gezag. ‘BUS’ staat voor Besluit Uniforme Saneringen en betreft een formulier waarin gegevens over de bodemkwaliteit en het grondverzet worden gevraagd.

Als onderdeel van de BUS-melding wordt om toestemming gevraagd aan perceeleigenaren die aan de betreffende tracés wonen of eigendom heeft. Door ondertekening van een standaard machtigingsformulier geeft de perceeleigenaar toestemming aan Mateboer om de formele BUS-melding te doen.

Machtigingen

Om de aanleg door te kunnen laten gaan is het noodzakelijk dat alle perceeleigenaren het machtingsformulier ondertekenen. In november zullen leden van Stichting Glasvezel Molenwaard de betreffende adressen bezoeken en voorzover mogelijk de machtigingen verzamelen.

Op het moment dat alle machtigingen ontvangen zijn, kan Mateboer de BUS-melding doen. Het bevoegd gezag zal dan naar verwachting binnen vijf weken over de aanvraag besluiten.

Stichting Glasvezel Molenwaard roept de betreffende perceeleigenaren op om zo snel mogelijk de machtigingen beschikbaar te stellen zodat de BUS-melding nog in 2023 gedaan kan worden.

In dat geval is het streven, een en ander afhankelijk van het weer, dat eind eerste kwartaal 2024 ook B-oneven en Graafdijk-Oost van een glasvezelverbinding gebruik kan maken.