Lekkerlandse schreef boek over loslaten gehandicapt kind

27 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Schrijfster Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland verdiepte zich in de belevingswereld van vrouwen met een meervoudig gehandicapt kind.

Het is de tweede keer dat Janny een boek schreef over de strijd en liefde van moeders met een meervoudig gehandicapt kind.

Glimlach

Vijf jaar geleden ontving Janny een e-mail van Tineke van Barneveld uit Hardinxveld-Giessendam. “Ik kende haar niet. Ze mailde me dat ze een dochter heeft met een zeer ernstige meervoudige beperking. Tineke zocht al lang naar een boek over een vrouw die meemaakt wat zij ervaart, maar kon dat nergens vinden. Ik heb altijd wat gehad met mensen als Tinekes dochter. Ze reageren soms amper, maar als je ze aandacht geeft verschijnt er toch een glimlach op het gezicht.”

Herkenbaar

Janny doet haar verhaal in lunchroom Pand 83, waar ook de vier vrouwen aanschuiven die haar hielpen om hun wereld te beschrijven. Alle vier kregen ze het manuscript te lezen. “Het verhaal is heel herkenbaar”, zegt Tineke. “Janny heeft goed verwoord wat het is om een kind met een meervoudige beperking te hebben en wat het met ouders doet als hun kind niet meer thuis kan wonen. Onze dochter Liza was tien jaar toen ze naar een tehuis moest.”

Beter begrijpen

Het in oktober verschenen boek ‘Toekomst vol muziek’ is het vervolg op ‘Toen de muziek stopte’. Tineke hoopt dat vrouwen die de boeken lezen haar en andere moeders die hetzelfde meemaken beter gaan begrijpen.

Confronterend

“Toen onze Liza naar een instelling verhuisde, kreeg ik de reactie: lekker dat jij de zorg niet meer hebt", vertelt Tineke. "Maar ik heb nog steeds veel zorg voor haar. En het is moeilijk dat je je kindje niet meer thuis hebt. Nu ik er sterker in ben geworden zeg ik: het is nog beter als je kind niet naar een tehuis hoeft. Dan zie je mensen ongemakkelijk worden, maar dan heb ik er geen slapeloze nacht meer van. Mijn man en ik hebben bijna geen begrip gekregen. Ik vond het ook confronterend om Janny’s boeken te lezen. Het was erkenning en verwerking. Dat een ander dit nu kan lezen vind ik heel mooi.”

Boeken helpen

Ook Annie van der Waal uit Hardinxveld-Giessendam heeft een meervoudig gehandicapt kind. Hij woont thuis en gaat een aantal dagen naar het kinderdagcentrum. Ze vertelt: “In de zomervakantie is hij zes weken thuis. Mensen begrijpen dat vaak niet, ze vragen: ‘Waar laat je hem dan?’ Hij gaat gewoon met ons mee. Ik denk dat deze boeken mensen helpen om het te begrijpen.”

Stem gegeven

Twee andere vrouwen die Janny hielpen zijn Corine Deelen, verpleegkundige in het kinderdagcentrum van Syndion in Gorinchem en de Lekkerlandse Wilma Neeven, oud-medewerkster van een gezinsvervangend tehuis in Bleskensgraaf. Ook zij vinden het mooi dat Janny moeders van een bijzondere groep kinderen een stem heeft gegeven.

‘Genadedood’

Janny besteedt in haar boek ook aandacht aan de manier waarop Hitler en zijn geestverwanten over gehandicapten dachten. “In de Tweede Wereldoorlog hebben zij duizenden gehandicapten laten vermoorden. Dat noemden zij ‘genadedood’. Ook nu hoor je wel eens zeggen dat deze kinderen niks waard zijn.”

Stralen

Corine begrijpt niet dat sommige mensen zich afvragen of het leven van ernstig gehandicapte kinderen wel zin heeft. “Deze kinderen leren je zoveel. Ze leren je waar het echt om gaat.” Janny: “God heef een plan met ieder mens. Alleen Hij geeft het leven en dat mogen wij respecteren, hoe moeilijk het soms ook kan zijn.” Wilma: “Ik leer van deze kinderen om geduldig te zijn en lief te hebben, elk mens te zien als mens.” Tineke: “Ik vind het mooi dat mensen die niet ons IQ hebben beginnen te stralen als ze geestelijke liederen horen. Dan zie je dat God ook in die mensen werkt.”

Boek bestellen

‘Toekomst vol muziek’ is een uitgave van De Banier. De hoofdpersoon moet leren haar gehandicapte kind los te laten als de zorg haar teveel wordt. Het boek is te bestellen bij elke boekhandel.