Inzamelpunt in Alblasserdam voor landelijke actie Luiers voor Lesbos

28 minuten geleden

Nieuws 102 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERDAM • Voor het vierde jaar op rij worden door heel het land heen in de maand november luiers, billendoekjes en maandverband ingezameld voor kinderen en moeders in nood.

Via stichting Christian Refugee Relief (CRR) worden jaarlijks meer dan 1 miljoen luiers uitgedeeld aan vluchtelingenkampen en hulporganisaties op Lesbos, Samos, Chios, in Athene, Thessaloniki, Bosnië, Servië en natuurlijk ook nog steeds in het oorlogsgebied in Oekraïne. Een groot deel van deze luiers wordt ingezameld met de actie Luiers voor Lesbos. En dat is maar goed ook, want de inkoop van een dergelijk volume luiers zou anders 250.000 euro of meer kosten.

Luiers, billendoekjes en maandverband (voor de moeders) voldoende in ‘huis’ hebben is voor mensen hier wellicht vanzelfsprekend, maar voor de kinderen op de vlucht ongekende luxe. Kinderen op de vlucht behoren tot de meest kwetsbare groepen en hebben hulp nodig, aldus Anneleen Hoogerbrug, coördinator van het distributieproject van CRR in Athene.

“Afgelopen week stelde ik alle moeders in ons vrijwilligersteam de vraag: ‘Wat betekent het als je geen luiers hebt voor je kind?’ Stilte. Kippenvel. Een traan. Iedere moeder wil het beste voor haar kindje, maar niet iedere moeder heeft de mogelijkheid om dat te bieden. Daarom helpt CRR moeders en kinderen door te zorgen voor een stabiele aanvoer van luiers, die worden uitgedeeld via partnerorganisaties.”

Meehelpen kan door één of enkele pakken luiers te kopen en in te leveren bij een inzamelpunt in de buurt. De dichtstbijzijnde is aan de Merwedeweg 7 in Alblasserdam. Op de speciale actiesite www.luiersvoorlesbos.nl staat meer informatie en een overzicht van alle inzamelpunten in Nederland.