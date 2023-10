Wandelsportvereniging Kinderdijk gaat wandelen in België

KINDERDIJK • Wandelsportvereniging Kinderdijk gaat op zaterdag 4 november wandelen in het Pulderbos in België.

De wandeling gaat door bosrijke omgeving. Er zijn afstanden te lopen van 6, 12 en 20 kilometer. Ook zijn er nog plaatsen vrij in de bus, belangstellende kunnen contact opnemen via 0184-684375 of 06-14145885. Zie ook de website www.wsvkinderdijk.nl.