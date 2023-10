Provincie koopt in Alblasserdam meer dan twaalf hectare natuur voor Kinderdijk; vorige eigenaar is Biokaas Kinderdijk

57 minuten geleden

Nieuws 301 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

KINDERDIJK/ALBLASSERDAM • Van biologische boerderij en kaasmakerij Biokaas Kinderdijk in polder Blokweer te Alblasserdam heeft de provincie Zuid-Holland ongeveer 12,5 hectare grond aangekocht. De percelen worden als natuur ingericht om zo het natuurgebied rond de molens van Kinderdijk te versterken.

De gronden maken daarmee deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk’ en het Natuurnetwerk Nederland. ‘Goed nieuws dus, voor broedvogels als de purperreiger, zwarte stern of snor’, meldt de provincie in een persbericht.

Het natuurgebied wordt ook gebruikt als overwinterings- en rustgebied door de smient, krakeend en slobeend. Om het nieuw toegevoegde gebied hiervoor aantrekkelijk te maken zullen rietmoeras, struweel en open water elkaar gaan afwisselen.

Doorstart Biokaas

“Deze aankoop maakt nieuwe natuur mogelijk. Biokaas Kinderdijk verkeerde in zwaar weer. Mede door de verkoop van de grond is het voor het bedrijf mogelijk om een doorstart te maken en om de boerderij en kaasmakerij in aangepaste vorm voort te zetten”, aldus projectleider Joost Rink.

In de toekomst zal de hele polder Blokweer natuur worden. De plannen hiervoor worden gemaakt door de provincie in overleg met Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard, Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en Staatsbosbeheer. ‘Alle particuliere eigenaren in de polder zijn hierover benaderd en blijven ook in de toekomst betrokken.’