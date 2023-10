Familie Maurice schenkt molen aan gemeente Molenlanden

BLESKENSGRAAF • Tijdens het Open Podium van de gemeenteraad van Molenlanden op dinsdag 24 oktober werd de officiële schenking gedaan van een schaalmodel van de Hofwegense molen aan de gemeente Molenlanden.

De kinderen van de bouwer van deze molen, de heer J.P. Maurice, waren op zoek naar een veilige en openbare plek voor dit bijzondere schaalmodel.

Zorg voor de molen

De molen heeft een plaats gekregen naast de ingang van de raadzaal in De Spil in Bleskensgraaf. Voorafgaand aan de onthulling sprak burgemeester Segers kinderen, klein- en achterkleinkinderen van de familie Maurice toe. “Het is eervol dat de familie in de gemeente een betrouwbare partij ziet om goed voor de molen te zorgen. Dat zullen wij ook zeker doen”, aldus de burgemeester.

Molen bezichtigen

Tijdens de openingstijden van het servicepunt in De Spil in Bleskensgraaf, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur, kunnen belangstellenden binnenlopen om de molen te bekijken. Bij de molen staan twee informatiebordjes met achtergrondinformatie over de bouw van het schaalmodel en over de originele Hofwegense molen.