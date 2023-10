Royal IHC gaat grote sleephopperzuiger bouwen voor Boskalis

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL/PAPENDRECHT • Boskalis en Royal IHC hebben het contract ondertekend voor de bouw van een grote sleephopperzuiger.

De nieuwe TSHD met een hoppervolume van 31.000 kubieke meter gaat op Royal IHC’s yard in Krimpen a/d IJssel gebouwd worden.

De samenwerking tussen Boskalis uit Papendrecht en Royal IHC voor de bouw van deze state-of-the art sleephopperzuiger nam in 2020 al concrete vormen aan, toen er een afspraak kwam voor het design en de engineering van de TSHD.

Vanaf dat moment is in volledige co-creatie gewerkt aan een optimaal en toekomstbestendig ontwerp van deze custom-built sleephopperzuiger. Zo is het schip voorbereid op het gebruik van methanol als brandstof. De megahopper wordt naar verwachting halverwege 2026 opgeleverd.

Jan-Pieter Klaver, CEO van Royal IHC, sprak bij het tekenen van de intentieverklaring in juni 2023 al zijn dank uit naar Boskalis voor het vertrouwen in Royal IHC. “Wat ons betreft staat de samenwerking met Boskalis symbool voor hoe wij onze klanten van dienst willen zijn. Ons vakmanschap en de drive om continu te blijven innoveren zetten wij met veel passie in om effectieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op de wensen van onze klanten.”

Theo Baartmans, lid Raad van Bestuur bij Boskalis, onderstreept dit: “Wij zijn verheugd dat we na een zorgvuldig proces tot de definitieve gunning zijn gekomen en daarmee de hechte relatie tussen Boskalis en Royal IHC bestendigen. Door het innovatieve ontwerp en het vakmanschap van Royal IHC en zijn partners zetten we met de bouw van deze megahopper bovendien een belangrijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van onze vloot.”

De samenwerking tussen Royal IHC en Boskalis gaat ver terug. De meest recent geleverde schepen zijn de megacutters Krios (2020) en de Helios (2017).