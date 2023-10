Gratis workshop ‘Veilig op het internet’ in Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

Nieuws 177 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • In ’t Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland wordt op woensdag 15 november een gratis workshop gegeven over ‘Veilig op het internet’.

Internetfraude, via e-mail of whatsapp, komt vaak voor en wordt steeds geraffineerder. Criminelen gebruiken internetfraude om toegang tot bankgegevens te krijgen. Of sturen met een valse identiteit rekeningen. Men kan zelf veel doen om te zorgen dat je veilig online bent. Dat wordt uitgelegd in de workshop, die gehouden wordt van 14.30 tot 16.30 uur.

In deze workshop wordt het spel ‘Weerbaar op het Web’ gespeeld, waarin men leert om te controleren of een e-mail, link, website of een bijlage betrouwbaar of gevaarlijk is.

De workshop is interessant voor beginners en voor mensen die al vertrouwd zijn met een computer.

Aanmelden kan bij de L&N Smits Stichting, door een e-mail te sturen naar: info@smitsstichting.nl. Of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen naar 0184-689360. Aanmelden kan tot 8 november. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.