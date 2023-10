Kinderen in Molenlanden met laserguns langs de weg: ‘Er wordt te hard gereden’

vr 27 okt. 2023, 15:33

Nieuws 720 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Op verschillende plekken in Bleskensgraaf en Groot-Ammers stonden kinderen in de afgelopen week langs de weg met laserguns. Daarmee controleerden ze samen met de politie de snelheid op 30-kilometerwegen.

De leerlingen gingen tijdens deze buuractie ook het gesprek aan met de automobilisten over veilig rijden in het verkeer. En ze deelden een flyer uit met tips als herinnering. Ook de gemeente Molenlanden en Veilig Verkeer Nederland (VVN) waren betrokken bij de actie.

Wethouder Maarten van Helden bezocht de actie. Hij vertelt: “Er wordt te vaak, te hard gereden en dat leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. We willen een verkeersveilig Molenlanden, maar dat kan de gemeente niet alleen. Iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Zo’n buurtactie als deze is natuurlijk leuk, maar ook heel zinvol. De aangehouden automobilisten worden zich bewust gemaakt van hun eigen rijgedrag. De leerlingen leren hier van en ik hoop natuurlijk dat zij deze ervaringen thuis bespreken. Zo bereiken we veel mensen in Molenlanden en maken we samen een punt van nul verkeersslachtoffers.”

Meldingen verkeersgedrag

De afgelopen weken waren de buurtacties ook in Schelluinen en Streefkerk. In Noordeloos wordt binnenkort ook nog een actie georganiseerd. De school, gemeente, politie en VVN zetten zich in voor een beter verkeersgedrag en minder verkeersslachtoffers.

Vanuit school, raad en bewoners ontvangen gemeente en VVN regelmatig meldingen van onrustig rijgedrag en/of te hard rijden op 30-kilometerwegen in de gemeente Molenlanden.