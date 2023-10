Alblasserdamse Nellienke naar Schisis Jongerendag: ‘Klaarstaan voor de ander’

ALBLASSERDAM/NIEUWEGEIN • Schisis Nederland en de jongeren van ‘Wij hebben een schisis’ organiseren op zaterdag 11 november samen de Schisis Nederland Jongerendag. Die vindt plaats in Nieuwegein.

Nellienke Duijzer (33) uit Alblasserdam is erbij. Ze is vanuit het bestuur betrokken bij de organisatie van de dag. “Nu het operatieve gedeelte voor mij eindelijk achter de rug is, kan ik klaar staan voor anderen en een luisterend oor bieden.”

De in Giessenburg geboren en getogen Nellienke had een complete enkelzijdige schisis. Een schisis is een spleet in de lip, de kaak of het gehemelte. Ook een combinatie is mogelijk. Schisis is een aangeboren afwijking. In Nederland worden ongeveer één à twee op de duizend baby’s geboren met schisis. Dat betekent dat er in Nederland ongeveer 8500 mensen zijn met een schisis.

Meerdere operaties

Bij Nellienke waren meerdere operaties nodig om de benodigde correcties uit te voeren. Omdat bij haar de kaak gesloten moest worden, kon dat pas op haar negende gebeuren. Hierbij werd een botje uit haar kin genomen en in de kaak geplaatst.

Niet alleen de operatieve ingrepen waren belastend voor Nellienke. “Ik heb vele jaren logopedie gehad en kreeg bij het zwemmen altijd last van mijn oren. Op mijn twintigste heb ik nog een extra operatie gehad, omdat mijn bovenkaak te langzaam bleek te groeien.”

Psychisch belastend

“Het kan psychisch allemaal best belastend zijn”, weet Nellienke. “Voor mij was dat ook zo. Ik had er niet zozeer last van dat ik een schisis had of dat ik gepest werd, maar al die ziekenhuisopnamen vond ik zo ingrijpend. Dan lag je in een stoel bij de orthodontist tijdens de jaarlijkse controle bij het schisisteam en dan waren er soms wel tien gezichten over je heen gebogen. Ik werd dan besproken terwijl ik daar maar lag en niks kon doen.”

Inmiddels gebeurt dat niet meer op die manier. Nellienke: “Vooral de laatste vijf, zes jaar is er veel veranderd in de behandelingen en begeleiding bij een schisis. Bij mij zijn de ingrepen nu ook gelukkig achter de rug. Daarom kan ik er nu zijn voor anderen, die er misschien middenin zitten.”

Informatief programma

De Schisis Nederland Jongerendag op 11 november is niet alleen bedoeld voor ontmoetingen en ervaringen uitwisselen. Er is ook een attractief en informatief programma met onder meer een cabaretier die zelf ook een schisis heeft en daarmee in het verleden gepest werd. Ook komt er een plastisch chirurg vertellen over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot neuscorrecties.

Nellienke: “En we doen ‘Over de streep’, bekend van het gelijknamige televisieprogramma, een beproefde methode om met stellingen en meningen respect en meeleven te bevorderen.”

De Schisis Nederland Jongerendag is bedoeld voor jongeren tussen de vijftien en ongeveer dertig jaar, maar heel strak worden die leeftijden niet aangehouden. Opgeven kan via www.schisisnederland.nl (ook voor meer informatie). De jongerendag wordt gehouden in basisschool De Toonladder-zuilenstein aan de Lohengrinhof 11-13 in Nieuwegein. Het programma duurt van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Voor meer informatie over de jongerenafdeling van Schisis Nederland: www.wijhebbeneenschisis.nl.