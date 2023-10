College Molenlanden besluit in december over ontwerpbestemmingsplan nieuwbouw De Vossenburcht in Goudriaan

GOUDRIAAN • Over het ontwerpbestemmingsplan van de nieuwe woningen op de locatie De Vossenburcht in Goudriaan nemen burgemeester en wethouders van Molenlanden in december een besluit.

Op dit moment wordt aan dit plan, waarin de gemeente onderzoekt of dit nieuwbouwproject betaalbaar en haalbaar is, gewerkt. ‘We streven ernaar dat het college van b&w in december 2023 een besluit neemt over dit plan’, meldt een woordvoerder van de gemeente. ‘Vervolgens wordt het ter inzage gelegd.’

Het terrein ligt al vele jaren braak. De laatste ontwikkeling was dat in het najaar van 2021 drie Goudriaanse ondernemers de locatie aankochten en zelf een plan ontwikkelden, met dertien woningen, een bedrijfsgebouw van maximaal 850 vierkante meter en een zorgrecreatiewoning voor maximaal tien zorgbehoevenden inclusief een zorgrecreatiewoning.

