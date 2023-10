Avres opent termijn voor aanvragen energietoeslag 2023

vr 27 okt. 2023, 10:13

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Huishoudens met een laag inkomen uit Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem kunnen vanaf 1 november de energietoeslag voor 2023 aanvragen. Dit bedrag van 800 euro is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere energierekening. Aanvragen kan op www.avres.nl.

Op de website van Avres vindt u het aanvraagformulier en de voorwaarden van de energietoeslag. In de gemeenten Gorinchem en Molenlanden komen inwoners in aanmerking met een netto inkomen dat lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm. In Vijfheerenlanden is de inkomensgrens 130 procent van de bijstandsnorm. Daarnaast moet de inwoner 21 jaar of ouder zijn en hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van de woning. Aanvragen kan tot 1 juli 2024.

Huishoudens, die bekend zijn bij Avres en aan de voorwaarden voldoen, hebben de energietoeslag inmiddels automatisch ontvangen.