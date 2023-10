Nieuw bij Kaarsjesavond in Nieuwpoort: Walking Dinner by Candle Light

NIEUWPOORT • Vestingstad Nieuwpoort wordt op woensdag 13 december weer het decor van een sprookjesachtig tafereel, wanneer Kaarsjesavond gehouden wordt. Met het Walking Dinner by Candle Light is er een nieuwe activiteit toegevoegd.

Deze jaarlijkse traditie belooft weer een sfeervolle avond te worden met verrassende activiteiten op bijzondere plekjes met muziek, vuurkorven, en de creativiteit in en om de woningen van de stadsbewoners en uiteraard vele kaarsjes. De kerken, het stadhuis en boerderij Vredebest zijn deze avond ook open

Vanaf 16.00 uur begint Kaarsjesavond met een kerstmarkt in het Arsenaal. Nieuw dit jaar is het Walking Diner by Candle Light. Vanaf 17:30 serveren de drie horecazaken van Nieuwpoort een heerlijke winters driegangen menu, verzorgd door Het Arsenaal, Cafetaria De Poort, Made by Roke en Eetcafé De Dam. Tickets voor het walking diner zijn te koop bij Cafetaria De Poort of Eetcafé De Dam voor 29,95 euro en 12,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.

Vanaf 18.30 uur deelt Oranjevereniging Oranjegetrouw lampionnen uit voor de lampionnenoptocht.

Burgemeester Segers van gemeente Molenlanden is aanwezig bij het ontsteken van de Kerstboom, dit gebeurt om 19.00 uur. De straatverlichting zal dan ook doven. Na het ontsteken van de kerstboom zal de lampionnenoptocht van start gaan, onder muzikale begeleiding van de drumband ZWUP.

In de trouwzaal van het stadhuis wordt de winterstad maquette wedstrijd ten toon gesteld. Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd. Inleveren van de maquette, kan op 1 en 2 december op Hoogstraat 40. Meer informatie: www.nieuwpoort700plus.nl/winterstad-maquettewedstrijd.

Op diverse locaties in het vestingstadje zullen er verschillende optredens zijn. De sfeervolle kaarsjesavond zal tot 21.00 uur duren. Daarna gaat de straatverlichting weer aan. De toegang is gratis. De vesting is tijdens kaarsjesavond autovrij.