Geen draagvlak voor jongeren ontmoetingsplek in Schelluinen

vr 27 okt. 2023, 08:47

SCHELLUINEN • De gemeente Molenlanden heeft geen draagvlak kunnen vinden in Schelluinen voor een jongeren ontmoetingsplek.

Een groepje jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud uit Schelluinen had via het jongerenwerk een initiatief voor een ontmoetingsplek ingediend bij de gemeente.

Het realiseren van goede ontmoetingsplekken voor jongeren is echter een veelzijdig proces, waarbij rekening gehouden moet worden met diverse belangen en (on)mogelijkheden, legt de gemeente Molenlanden uit. De locatie moet veilig zijn en aantrekkelijk voor jongeren. De plek moet in het zicht zijn, maar geen overlast geven aan omwonenden. De plek moet duurzaam zijn, maar kan niet op elke willekeurige plek in een dorp gezet worden bijvoorbeeld vanwege de ondergrond, bestemming of eigenaar.

Ook moet er draagvlak zijn vanuit de lokale samenleving. En die bleek er niet te zijn. “Door het ontbreken van één van de belangrijkste succesfactoren voor een jongerenontmoetingsplek, namelijk draagvlak, heeft het college dan ook besloten om het initiatief helaas niet verder te brengen. Daarbij speelt ook mee dat er geen geschikte alternatieve locaties voorhanden waren”, aldus de gemeente Molenlanden.

“Omdat we het belangrijk vinden dat jongereninitiatieven een kans krijgen, richten we ons in de toekomst met name op (beheerde) binnenlocaties, omdat dat de meeste kans van slagen heeft.”