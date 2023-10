Techniekroute in Bleskensgraaf en omgeving: “nooit geweten dat in de regio zulke bijzondere dingen worden gemaakt”

do 26 okt. 2023, 15:04

REGIO • Een krappe 150 leerlingen uit groep 8 van basisscholen uit Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Wijngaarden, Oud-Alblas en Ottoland brachten op woensdag 25 oktober een bezoek aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute. Alle kinderen vertrokken vanaf hun eigen school om kennis te maken met verschillende technische bedrijven.

Alles uit de kast

Het was de vierde editie van de Techniekroute in deze regio. Bedrijven uit de (brede) omgeving van Bleskensgraaf deden wederom mee en trokken alles uit de kast om de kinderen een mooie ochtend te bezorgen. De Techniekroute is inmiddels een begrip in gemeente Molenlanden. Leerlingen krijgen tijdens de route een uniek kijkje achter de schermen.

Bruggenbouwers

Dit jaar deed ook Gebr. de Koning uit Papendrecht mee. Net als bij de andere bedrijven, gingen ook hier de leerlingen zelf aan de slag. Na een uitgebreide rondleiding en presentatie, mochten de leerlingen drie verschillende houten bruggen bouwen. Met een betonblok van 1800 kilo werd getest welke brug het sterkste was. Dat was de brug met boogconstructie. De kinderen waren erg onder de indruk.

Een veelzijdig programma

Alle tien deelnemende bedrijven lieten op eigen wijze zien wat ze in huis hebben. Van orderpicking bij Monta, de werking van pompen bij PompPlus, tot kaas maken bij zuivelfabriek de Graafstroom. Niet alleen de leerlingen waren enthousiast over de Techniekroute, ook de begeleiders waren soms erg verrast door de bedrijven. ‘Ik heb nooit geweten dat er hier in de omgeving zulke bijzondere dingen worden gemaakt’, zei een ouder tijdens het bezoek aan Lowpad B.V. Het bedrijf maakt mobiele robots voor distributiecentra en de kinderen mochten hier zelf de robots besturen. Dat het gebruik van software ook risico’s kent, leerden de kinderen bij CyberCloud. Hier kregen ze een workshop ‘ethisch hacken’.

“De groepachters hebben veel inspiratie opgedaan, het was een geslaagde ochtend”.