Vermiste man uit Nieuw-Lekkerland gevonden onder brug bij Alblasserdam

do 26 okt. 2023, 13:20

Nieuws 5.328 keer gelezen











NIEUW-LEKKERLAND • De 25-jarige man uit Nieuw-Lekkerland die was vermist, is weer terecht. De twintiger werd aangetroffen onder de Brug over de Noord bij Alblasserdam.

De politie had woensdagavond via Burgernet opgeroepen om naar de man uit te kijken. Wie de man aantrof, mocht hiervoor 112 bellen. De man is lichamelijk in goede gezondheid en er wordt gezocht naar passende hulp.