Weer Lichtjesroute in Nieuw-Lekkerland; kinderen kiezen mooist verlichte en versierde huis uit

do 26 okt. 2023, 07:35

Nieuws 691 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • In Nieuw-Lekkerland is zaterdag 23 december een lichtjesroute, waarbij het dorp van 19.00 tot 22.00 uur in het licht gezet wordt.

Het is de bedoeling dat iedereen deze avond zijn huis of voortuin versierd en dat de mensen deze avond op eigen gelegenheid door het dorp kunnen wandelen en genieten van alle lichtjes. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de Facebookpagina of lichtjesroutenieuwlekkerland@gmail.com.

Het is mogelijk om vanuit de tuin voorbijgangers een hapje en/of drankje te verkopen. De huizen die meedoen worden in de route opgenomen en krijgen een letter of cijfer. Daarmee doen ze mee met de wedstrijd om het mooiste huis. Kinderen vormen de jury.

Chocomel met slagroom

De organisatoren willen de jonge Lekkerlanders voorzien van een klein cadeau, een kerstkoekje en chocomel met slagroom. Daarvoor zoeken zij nog sponsoren.