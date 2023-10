Jan en Corrie van den Dool uit Hoornaar 65 jaar getrouwd

HOORNAAR • Jan van den Dool (90 jaar) en Corrie van den Dool-Prins (85) waren op zondag 22 oktober 65 jaar getrouwd.

Wethouder Jan Lock kwam hen op woensdagmiddag 25 oktober feliciteren namens de gemeente Molenlanden.

Het feest is op zaterdag 21 oktober gevierd met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, verdere familie en vrienden. Dit vond plaats in het Bruisend Hart in Hoornaar.

Jan is geboren in Hoornaar. Corries wieg stond in Molenaarsgraaf.