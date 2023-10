met trailer

Dick Harrewijn filmt ‘Onze Natuur - Het Wilde België’; natuurfilm trekt honderdduizenden Belgen naar bioscoop

vr 27 okt. 2023, 08:00

GIESSENBURG • Natuurfilmer Dick Harrewijn, oud-inwoner van Giessenburg, filmde de beelden van de nieuwe succesvolle film ‘Onze Natuur - Het Wilde België’.

Het is niet het eerste grote project voor Dick Harrewijn, die inmiddels in Rhenen woont. Tien jaar geleden was de release van ‘De Nieuwe Wildernis’. Daar filmde hij ook voor. De natuurfilm over de Oostvaardersplassen werd een ongekend succes; bijna 800.000 mensen gingen ervoor naar de bioscoop.

“Maar nog mooier was dat er vanaf dat moment door velen veel positiever werd gekeken naar de Nederlandse natuur”, vertelt Dick. “Die twee zaken waren voor het Belgische productiehuis Hotel Hungaria aanleiding om een soortgelijk project in België te starten. Collega-filmer Pim Niesten vroeg mij om samen met hem de verantwoordelijkheid voor het filmwerk op ons te nemen. Het project startte als zevendelige tv-serie voor de VRT. Al snel ontstond het idee om van al dat bijzondere beeldmateriaal een bioscoopversie te maken.”

Succes vergelijkbaar met ‘De Nieuwe Wildernis’

Dat viel in goede aarde. Meer dan 300.000 Belgen kochten een kaartje om ‘Onze Natuur - Het Wilde België’ in de cinema, zoals onze zuiderburen het noemen, te zien. “In verhouding met het inwoneraantal is het succes vergelijkbaar met ‘De Nieuwe Wildernis’.”

Hij vervolgt: “Belangrijker vind ik dat nu langzaam zichtbaar wordt dat er daadwerkelijk verandering komt. Zelfs tot in de hoogste politieke kringen wordt nu anders over de natuur van België gesproken. Mijn hoop is dat met onze film bijgedragen kan worden aan een betere bescherming van de natuur. Dat is hard nodig.”

Drie tot vier uur rijden

De grootste uitdaging voor deze film was volgens Dick het runnen van een project van een grote omvang met een klein team. Met een glimlach: “En de natuur heb je niet aan een touwtje. Er gebeuren veel dingen allemaal te gelijk en dat blijft spannend. België lijkt daarnaast misschien niet zo groot, maar geregeld moesten we drie tot vier uur rijden tussen locaties, van de kust naar de Ardennen.”

‘Onze Natuur - Het Wilde België’ draait vanaf 9 november in meer dan zestig theaters. Kort daarvoor is het de openingsfilm van het hoofdprogramma van het Wildlife Filmfestival Rotterdam (31 oktober tot 5 november).Waar de film te zien is, is te vinden op www.filmladder.nl.