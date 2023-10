Tour de France Femmes komt in 2024 door de Alblasserwaard

wo 25 okt. 2023, 13:13

ALBLASSERWAARD • De tweede etappe van de Tour de France Femmes in 2024 komt door de Alblasserwaard. De wielrenners komen daarbij onder meer door Papendrecht, Oud-Alblas, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Alblasserdam.

De etappe start op dinsdag 13 augustus vanaf het Energieplein in Dordrecht en gaat over een afstand van 73 kilometer. De wielrenners rijden van Dordrecht naar Rotterdam. De route verloopt via de molens van Kinderdijk, de Alblasserwaard en de zuidelijke rand van Rotterdam. De finish is op de Boompjes in Rotterdam.

Bram Visser, wethouder Sport in de gemeente Molenlanden, reageert verheugd: “Molenlanden is blij dat we ons mooie gebied met de doorkomst van de Tour de Femmes op de kaart kunnen zetten.”

Hij vervolgt: “Zoals de route nu is ingetekend, rijdt het peloton een flink stuk door ons karakteristieke landschap. En uiteraard langs ons prachtige werelderfgoed in Kinderdijk. Mooi dat we met dit sportevenement elkaar in Zuid-Holland in beweging krijgen.”



In Parijs is woensdag de route bekendgemaakt van de Tour de France Femmes avec Zwift 2024. ’s Werelds belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen gaat voor het eerst van start in het buitenland en is twee dagen in Nederland voor drie etappes: op 12 augustus Rotterdam-Den Haag en op 13 augustus Dordrecht-Rotterdam en een individuele tijdrit in Rotterdam.



De derde editie van de Tour de France avec Zwift duurt van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus en telt acht etappes. De Grand Départ in Nederland is een dag na de sluitingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Parijs.

Samenwerking

Het is een samenwerking tussen de steden Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, die er gezamenlijk een voor iedereen toegankelijk evenement van willen maken dat mensen enthousiast maakt voor de fiets en aanzet tot bewegen.

Na de Zuid-Hollandse tweedaagse trekt de Tour de France Femmes avec Zwift naar Zuid-Limburg voor een etappe van Valkenburg naar Luik. De vrouwen-Tour eindigt op zondag 18 augustus op l’Alpe d’Huez. Daar wordt duidelijk wie de opvolger wordt van de winnaars van de eerste twee edities, Annemiek van Vleuten (2022) en Demi Vollering (2023).