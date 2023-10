Raadslid Doe Mee: ‘Klokradio met hakken over de sloot’

MOLENLANDEN • De lokale omroep Klokradio moet hard op zoek naar vier extra leden voor de programmaraad. Dat is nodig om de representativiteit van de omroep te waarborgen.

Klokradio springt ‘met de hakken over de sloot’ als het gaat over de representativiteit van de programmaraad, vindt raadslid Mario de Lijster van Doe Mee. Net als de andere raadsfracties vindt De Lijster overigens wel dat Klokradio de lokale omroep van Molenlanden en Alblasserdam moet blijven, bleek dinsdag 24 oktober tijdens de raadsvergadering.

Vacatures

Momenteel telt de programmaraad van Klokradio zes bestuursleden en er zijn vier vacatures. De omroep zoekt nog een jongere die de jonge doelgroep kan vertegenwoordigen en mensen die affiniteit hebben met een van de drie volgende aandachtsgebieden: sport & recreatie, maatschappelijke zorg & welzijn en cultuur & kunst. De programmaraad wordt ook wel het Beleidsbepalend Orgaan (BPO) genoemd en is het hoogste orgaan van de omroep.

Commissariaat voor de Media

De Lijster: “Onze raad brengt een advies uit aan het Commissariaat voor de Media. Die bepaalt of een omroep een uitzendvergunning krijgt. Ons advies gaat over hoe representatief de omroep is. Er moet verscheidenheid zijn in leeftijd, gender en dergelijke.”

Lat omhoog

De Lijster deed een oproep aan Klokradio: “Vul die vacatures alsjeblieft in, zorg voor een functionerende afspiegeling van inwoners, want de Mediawet wordt aangepast in 2025. De minister wil vanaf 2025 minder en professionelere lokale omroepen. Onderlinge samenwerking wordt versterkt, verschillen moeten meer dan vroeger terugkomen in het programmabeleid. De lat voor lokale omroepen gaat omhoog en Klokradio gaat met de hakken over de sloot. Zorg dat er ook volgens de mediawet een afspiegeling is. Ik roep ook inwoners op om zich beschikbaar te stellen voor het BPO.”

‘Oproep overbodig’

Aan de andere raadsleden vroeg De Lijster om zijn oproep te ondersteunen. Corné Egas (SGP) moest daar nog over nadenken. “Ik laat het even indalen, ik vind er verder eigenlijk niks van”, aldus Egas. Harry Stam (ChristenUnie) vond de oproep overbodig. “Ze werken daar al keihard aan. Uw oproep richting de samenleving ondersteun ik wel.” Alle andere raadsleden ondersteunden de oproep van De Lijster.

Positief advies

De volledige raad stemde in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media. Raad en college vinden dat Klokradio opnieuw moet worden aangewezen als lokale omroep voor de gemeente.