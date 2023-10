Reanimatiecursus EHBO Langerak-Nieuwpoort

di 24 okt. 2023

NIEUWPOORT • EHBO vereniging Langerak-Nieuwpoort organiseert bij voldoende aanmeldingen binnenkort weer een cursus reanimatie en AED. Deelnemers leren in één avond hoe zij een hartstilstand herkennen en wat er als eerste gedaan moet worden.

Er wordt geoefend op een reanimatiepop en men leert hoe een AED bediend wordt. De cursus is op maandag 6 november van 19:30 tot 22:00 uur in het Arsenaal in Nieuwpoort. Deelnemen kost 35 euro (inclusief lesboek). Voor meer informatie of aanmelden: secretariaat.ehbolangeraknieuwpoort@hotmail.com of bij Lianne Slob via 06-51698660.