Aandacht voor pleegouders in Molenlanden richting Week van de Pleegzorg

di 24 okt. 2023, 10:59

MOLENLANDEN • Van 1 tot en met 8 november is het de week van de pleegzorg. In deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg én het tekort aan pleegouders. Samen met pleegzorgorganisatie William Schrikker Gezinsvormen organiseert gemeente Molenlanden regelmatig bijeenkomsten voor pleegouders. Wethouder Piet Vat bezocht onlangs zo’n bijeenkomst en sprak met de aanwezige pleegouders over hun ervaringen.

Pleegouders zorgen vaak naast hun eigen gezin voor een of meer pleegkinderen. Soms komen kinderen al op jonge leeftijd in een pleeggezin terecht. En soms pas in hun tienerjaren. Pleegouders vangen een kind af en toe bij hen thuis op, bijvoorbeeld om het weekend of een aantal dagen per week. Ook zijn er gezinnen die de kinderen (tijdelijk) helemaal in het gezin opnemen.

Pleegouders ervaren het pleegouderschap als een verrijking van hun leven. ‘Ik houd echt van mijn pleegkind. Je krijgt zo veel terug voor je inzet’, aldus een pleegmoeder.

Wethouder Vat luisterde tijdens een bijeenkomst aandachtig naar de pleegouders: ‘Veel bewondering en waardering heb ik voor pleeggezinnen. Ik vind het heel bijzonder dat pleegouders hun hart en huis openstellen voor deze kwetsbare kinderen. Goed dat deze ouders door de bijeenkomsten hun ervaringen kunnen delen.’

Speciale bijeenkomsten

William Schrikker Gezinsvormen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor pleegouders. Tijdens de bijeenkomsten praten de pleegouders over een door hen gekozen thema. Ook delen ze verhalen en ervaringen met elkaar. De moeilijkere kanten van het pleegouderschap komen ook aan bod. Bijvoorbeeld het vinden van passende hulp dicht bij het kind.

‘We leren van elkaar en ook de herkenning in elkaars verhalen geeft veel steun’, aldus één van de pleegouders.

Pleegouders zijn welkom bij de bijeenkomsten. Het maakt niet uit bij welke pleegzorgorganisatie iemand is aangesloten. Ook pleegouders die niet in Molenlanden wonen zijn welkom.

Er zijn ook nog steeds pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. Voor meer informatie of aanmelding: www.pleegzorg.nl.