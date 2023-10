CDA Molenlanden wil ingrijpen in plannen windturbines Groote Haar

di 24 okt. 2023, 08:33

Nieuws 713 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN/GORINCHEM • CDA Molenlanden wil duidelijkheid over de plannen voor de windturbines in de Groote Haar. De partij vraagt zich af of de windmolens er zullen komen en of de gemeente moet ingrijpen.

De vergunning voor de windturbines werd bijna vijf jaar geleden afgegeven. Maar ze staan er nog niet. Toch wordt in de Regionale Energie Strategie (RES) beloofd dat de windmolens in 2029 energie opwekken.

Impasse

De plannen lijken volgens het CDA in een impasse te zitten. Dat leidt de partij af uit een nieuwsbrief van energiecoöperatie De Knotwilg, waarin staat dat er opnieuw een lening van 50.000 euro bij de leden is aangegaan.

“De laatste jaren zijn zowel de bouwmaterialen als de kapitaalmarktrente fors gestegen. Dat komt de businesscase, en daarmee een succesvolle financiering, niet ten goede. We kunnen ons voorstellen dat hier langzaam maar zeker een probleem gaat ontstaan”, aldus Wout de Jong van het CDA.

Hij vraagt zich af of dit probleem een probleem van het bestuur en de leden van De Knotwilg is, of dat het ook een probleem van de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem is. “Want wij hebben toch aan het Rijk beloofd dat deze twee turbines uiterlijk op 31 december 2029 energie zullen opwekken?”

Verantwoordelijk houden

Het CDA wil weten in hoeverre de beide gemeenteraden door het Rijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de energieprestatie van de windturbines. En in hoeverre de beide gemeenteraden als gevolg daarvan onder druk gezet kunnen worden door het bestuur van de energiecoöperatie om een substantiële bijdrage aan de financiering van dit project te leveren.

In het vierde kwartaal van 2023 gaan de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden samen een groslijst vaststellen van mogelijk locaties voor windturbines in de Alblasserwaard, als alternatief voor de windturbines op de Avelingen.

Alternatief

Wout de Jong: “Zou het niet verstandig zijn om meteen ook een alternatief voor Groote Haar mee te nemen op deze groslijst, zodat de beide gemeenteraden niet voor een voldongen feit gesteld worden als De Knotwilg in de komende jaren het project Energie Groote Haar BV om financiële redenen moet beëindigen; terwijl wij de energieopbrengst uit dat project aan het Rijk gegarandeerd hebben?”

Het gemeentebestuur van Molenlanden reageert meestal binnen enkele dagen of weken op schriftelijke vragen vanuit de politiek.